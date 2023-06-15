Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

США завершат обучение 200 украинских военных управлению танками Abrams к концу лета

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Около 200 украинских военнослужащих завершат обучение эксплуатации танков M1A1 Abrams под американским руководством к концу лета, сообщает CBS News со ссылкой на представителей министерства обороны США.

По их словам, на текущий момент украинские военные проходят третью неделю из 12-недельного плана обучения. Тренировки проводятся в Германии на специально оборудованных танках, поскольку обещанные Киеву 31 Abrams ремонтируют.

Отмечается, что окончание программы обучения совпадет по времени с поставкой 31 танка M1A1 Abrams Украине.

По информации телеканала, в общей сложности с февраля 2022 года США обучили более 11 тыс. украинских военных на различных платформах.

Один из источников сообщил, что в настоящее время в США обучается около 1,7 тыс. украинских военных.

Как заявил представитель Минобороны Канады, участвующий в международных тренировках, всего США и их союзники обучили 57 тыс. украинских военных.

В настоящее время около 6 тыс. военнослужащих вооруженных сил Украины проходят обучение в 40 местах за пределами страны, пишет CBS News.

США Abrams ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мэр Майами Суарес присоединился к президентской гонке в США

Мэр Майами Суарес присоединился к президентской гонке в США

РФ поднимет в СБ ООН вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков"

Германия в стратегии нацбезопасности назвала РФ главной угрозой для евро-атлантической зоны

В Милане начались похороны Берлускони

В Милане начались похороны Берлускони

Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков

Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков

В Кремле заявили, что Россию не пригласили на похороны Берлускони

В Кремле заявили, что Россию не пригласили на похороны Берлускони

16 стран ЕС оказывают помощь Украине в связи с последствиями прорыва плотины Каховской ГЭС

В Абхазии ливень подтопил Гагру и повредил дорогу в РФ

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });