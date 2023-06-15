США завершат обучение 200 украинских военных управлению танками Abrams к концу лета

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Около 200 украинских военнослужащих завершат обучение эксплуатации танков M1A1 Abrams под американским руководством к концу лета, сообщает CBS News со ссылкой на представителей министерства обороны США.

По их словам, на текущий момент украинские военные проходят третью неделю из 12-недельного плана обучения. Тренировки проводятся в Германии на специально оборудованных танках, поскольку обещанные Киеву 31 Abrams ремонтируют.

Отмечается, что окончание программы обучения совпадет по времени с поставкой 31 танка M1A1 Abrams Украине.

По информации телеканала, в общей сложности с февраля 2022 года США обучили более 11 тыс. украинских военных на различных платформах.

Один из источников сообщил, что в настоящее время в США обучается около 1,7 тыс. украинских военных.

Как заявил представитель Минобороны Канады, участвующий в международных тренировках, всего США и их союзники обучили 57 тыс. украинских военных.

В настоящее время около 6 тыс. военнослужащих вооруженных сил Украины проходят обучение в 40 местах за пределами страны, пишет CBS News.