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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

ЦБ Китая влил 237 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 237 млрд юаней ($33,08 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была понижена до 2,65% с 2,75%, говорится в сообщении НБК. Ставка уменьшена впервые с августа прошлого года.

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 200 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 37 млрд юаней.

Китайский ЦБ также предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 1,9% годовых. Ставка по этим операциям была понижена 13 июня, до этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 июня, и эксперты ждут ее снижения, отмечает Market Watch.

Китай
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