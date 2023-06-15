Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае замедлился в мае

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Промпроизводство в Китае в мае увеличилось на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Темпы роста замедлились по сравнению с 5,6% в апреле и были минимальными за три месяца.

Производство в перерабатывающей промышленности Китая в мае увеличилось на 4,1%, в горнодобывающем секторе был отмечен спад на 1,2%.

Розничные продажи в КНР прошлом месяце повысились на 12,7% после скачка на 18,4% в апреле. Продажи бензина увеличились на 4,1%, одежды - на 17,6%, алкоголя и табачной продукции - на 8,6%, мебели - на 5%, косметики - на 11,7%, автомобилей - на 24,2%. В то же время продажи канцелярских товаров - снизились на 1,2%, строительных материалов - упали на 14,6%.

Аналитики в среднем ожидали повышения промпроизводства в Китае в мае на 3,6%, розничных продаж - на 13,6%, сообщает Trading Economics.

За период с января по май промпроизводство в КНР увеличилось на 3,6%, розничные продажи выросли на 9,3%.

Безработица в Китае в прошлом месяце осталась на уровне 5,2%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-мае увеличились на 4% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 4,4%.

Цены на новостройки в 70 крупнейших городах Китая в мае повысились в среднем на 0,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило ГСУ. Рост отмечен впервые с апреля 2022 года.

Месяцем ранее цены на новостройки уменьшились в среднем на 0,2%.