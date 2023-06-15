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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Нетто-покупка иностранной валюты банками Китая в мае составила $3,3 млрд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Чистая покупка иностранной валюты коммерческими банками Китая в мае составила $3,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.

Финорганизации приобрели валюту на сумму $199,3 млрд, в то время как продажи равнялись $196 млрд, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

В январе-мае объем нетто-продаж составил $6,5 млрд: банки купили валюту на $932,2 млрд и продали на $938,7 млрд.

Китай
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