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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

Мощный циклон обрушился на Индию

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мощный циклон "Бипарджой" добрался до западной части Индии, начали поступать данные о жертвах и пострадавших, сообщает в пятницу Associated Press.

В ночь на пятницу циклон, скорость порывов ветра в котором достигла 105 км/ч, ударил по побережью Индии в районе штата Гуджарат. В результате обрушения циклона более чем в 940 населенных пунктов в западной части Индии оказались выведены из строя электрические сети. Власти уже сообщили о гибели как минимум двух человек.

По сообщениям индийских властей, около 100 тыс. человек, эвакуированных из западной части Индии, временно разместили в специально оборудованных лагерях.

Администрация Гуджарата сообщила, что она отправила практически 200 групп спасателей в те районы, которые пострадали в наибольшей степени.

Ожидается, что "Бипарджой" пройдет через западную часть Индии до Пакистана. В обеих странах к настоящему моменту эвакуировали более 180 тыс. человек.

Предполагается, что циклон ослабнет к вечеру пятницы.

В Пакистане из-за приближающегося циклона продолжаются проливные дожди.

Индия
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