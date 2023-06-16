Литва может запретить транзит некоторых товаров двойного назначения

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство экономики и инноваций Литвы предложит правительству временно – сроком на один год – запретить наземные перевозки товаров двойного назначения через Литву и из Литвы. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на главу ведомств Аушрине Армонайте.

По ее словам, эти меры надо принять в целях недопущения перевозки некоторых товаров, в основном электроники, в Россию и Белоруссию через другие страны.

Как заявила в пятницу журналистам Армонайте, наблюдается непропорциональное увеличение транзита таких товаров через Литву в некоторые третьи страны, поэтому считается, что они идут в Россию.

"Уже некоторое время мы собираем информацию о транзите через территорию Литвы различных чувствительных товаров, которые производятся за пределами Литвы и следуют через Литву в некоторые отдаленные страны. Эти товары следуют наземными путями через Беларусь и Россию, и мы обеспокоены значительным увеличением потока некоторых чувствительных товаров", - сказала министр.

У литовской стороны есть данные о том, что некоторые из этих чувствительных товаров могут быть использованы российской стороной в конфликте на Украине, отметила Армонайте.

"Часть этих товаров не находятся под санкциями, некоторые – под санкциями. Список обширный, но в основном это электроника", - добавила она.

Согласно информации литовского Госагентства данных, например, в 2022 году по сравнению с 2020 годом экспорт мониторов и проекторов в Киргизию увеличился на 3684%, в Казахстан – на 753%, а экспорт аппаратов автоматической обработки данных в Грузию – на 1882%, сообщила Армонайте, добавив, что в настоящее время предлагается ограничить перевозку 65 товарных кодов, но этот список может измениться.

"Часть товаров двойного и потенциально двойного назначения может быть использована как в бытовой технике, так и в вооружении, и что и показывают данные наших ведомств, эти товары, которые мы уже определили, 65 кодов, используются и на поле боя", - прокомментировала ситуацию министр.

По словам Армонайте, экспорт товаров литовских производителей в восточные страны составляет всего 7% от всего экспорта, а запрещенных товаров – еще меньше.

Министр считает, что одного решения Литвы о прекращении ввоза этих товаров в Россию будет недостаточно – необходимо совместное решение всех приграничных стран – Латвии, Эстонии, Финляндии и Норвегии.