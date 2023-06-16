Дело об экстрадиции украинского бизнесмена Фирташа в США отправлено на новое рассмотрение

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Венский высший земельный суд (Wiener Oberlandesgericht) в пятницу принял решение о пересмотре дела об экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и возврате дела для рассмотрения в суд первой инстанции.

"Решение Окружного суда Вены от февраля 2017 года (об экстрадиции Фирташа) отменено. Теперь Земельный суд Вены по уголовным делам будет повторно рассматривать вопрос о допустимости экстрадиции на основании новых доказательств", - говорится в пресс-релизе суда.

В сообщении Group DF, объединяющей активы бизнесмена, также говорится, что суд первой инстанции рассмотрит дело с учетом новых доказательств и фактов, предоставленных сторонами, а процесс экстрадиции Фирташа в настоящее время остановлен.

По словам адвоката бизнесмена Дитера Бемдорфера, которые приводятся в сообщении, защита добивалась этого решения, начиная с июня 2019 года.

Пресс-служба Group DF и адвокаты не комментируют детали судебных разбирательств и аргументы, убедившие австрийский суд принять такое решение.

Как сообщалось, Фирташ был арестован в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году, но затем отпущен под залог в 125 млн евро. При администрации президента США Барака Обамы украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США компании Boeing. Фирташ все обвинения отвергает и называет их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы на Украине.

В апреле 2015 года Земельный суд Вены отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче. Однако в феврале 2017 года Венский высший земельный суд пересмотрел это решение по жалобе прокуратуры, а в июне 2019 года Верховный суд Австрии подтвердил законность экстрадиции.

После этого Минюст Австрии принял соответствующее постановление об экстрадиции, но процесс был приостановлен в июле 2019 года из-за ходатайства защиты украинского бизнесмена в Земельный суд Вены о новом рассмотрении с учетом дополнительно собранных данных. По информации издания Kurier, принятие судом решения затянулось из-за большого количества представленных документов, проблем со связью из-за коронавируса и по причине смены судей.

В марте 2022 года адвокаты Фирташа сообщили о подаче апелляции в Венский высший земельный суд на решение Земельного суда Вены отклонить ходатайство о повторном рассмотрении дела об экстрадиции бизнесмена в США.

Group DF консолидирует активы Фирташа в газораспределительной, химической, титановой и портовой отраслях, а также в сфере сельского хозяйства и медиа.