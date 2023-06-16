Посла Австралии вызвали в МИД РФ из-за спора по поводу земли для здания посольства

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Посол Австралии Грейм Михан в пятницу был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с решением властей этой страны расторгнуть договор об аренде участка земли под строительство нового здания посольства России.

"16 июня заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко вызвал посла Австралии в России Г.Михана и заявил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В МИД отметили, что рассматривают данные действия властей Австралии как "откровенно политизированный и недружественный шаг".

"Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры", - говорится в сообщении.