Мали потребовала немедленного вывода из страны миссии ООН

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Малийский министр иностранных дел Абдулай Диоп потребовал в пятницу от Совета Безопасности ООН вывода из страны многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (Minusma).

"Правительство Мали просит безотлагательного вывода Minusma. Однако правительство готово сотрудничать с ООН в этой перспективе", - цитирует радиостанция RFI заявление главы малийского МИД.

При этом, отмечает СМИ, Диоп отверг все варианты модификации мандата миссии, предлагавшиеся генеральным секретарем ООН.

Малийский министр указал на "провал" Minusma в решении проблем безопасности в его стране.

По данным RFI, заявление Диопа застало врасплох некоторых дипломатов в Совете Безопасности, собравшихся, чтобы обсудить продление мандата миссии ООН. Своим демаршем африканский министр положил конец этому обмену мнениями, сообщает радиостанция.