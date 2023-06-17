Песков отметил, что Германия следует в фарватере США, объявляя РФ "главной угрозой"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле прокомментировали объявление Германией "главной угрозой" Россию: Берлин в ущерб своим интересам следует в фарватере США, фактически "стреляя себе в ногу".

"К нашему сожалению, руководство ФРГ ситуацию де-факто привело в соответствии с ситуацией де юре. Почему? Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, который, естественно, выполняет все установки из Вашингтона", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которого у себя в телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Он отметил, что в НАТО руководит Вашингтон, "там никакого коллективного руководства нет". "Делает это Германия, наступая себе, наверное, "на ногу" и "стреляя себе в ногу", - добавил Песков.

В Кремле обратили внимание на то, что "волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности, как выясняется, во многом зиждилась именно на российском трубном газе, с его постоянством, с его ценами и так далее". "И сейчас, когда Германия сама лишила себя вот этих конкурентных преимуществ, это скажется самым негативным образом на экономике. Но, несмотря на это, все равно Германия продолжает даже в ущерб интересам своих граждан следовать в фарватере американцев", - сказал Песков.

Ранее на этой неделе, по данным Associated Press, власти Германии впервые представили всеобъемлющую стратегию нацбезопасности, в которой обозначили Россию в качестве основного вызова для евро-атлантического пространства.