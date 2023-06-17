В Лионе в ходе протестов против строительства ж/д линии были ранены 12 жандармов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в твиттере, что во время субботней протестной акции против строительства скоростной железнодорожной линии между французским Лионом и итальянским Турином ранения получили 12 жандармов.

В свою очередь префект департамента Савойя Франсуа Равье объявил на пресс-конференции, что во время стычек с силами порядка также ранен один манифестант, передает телеканал BFMTV.

Инициированная защитниками окружающей среды акция проходила в обстановке напряженности, переросшей в столкновения с жандармами, которые применили слезоточивый газ.

"Был сформирован "черный блок" из примерно 300 человек, которые бросали предметы в подразделения мобильных сил", - рассказал префект.

По его словам, перед манифестацией сотрудники правоохранительных органов изъяли у протестующих "сотни единиц такого оружия, как ножи, молотки, газовые баллончики". Кроме того, отметил Равье, удалось удалить около полусотни итальянцев, в отношении которых действует административный запрет на посещение этой территории.

"На границе пять автобусов были проверены и вернулись в Италию", - сообщил префект.

По данным властей, в манифестации принимали участие около 3 тыс. человек. Они предприняли попытку блокировать движение на автомагистрали A43. Протестующие также двигались по близлежащим железнодорожным путям, нарушив график движения поездов.