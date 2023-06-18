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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Белоруссия указана в числе гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия была указана в числе гарантов безопасности для Украины в стамбульском договоре, продемонстрированным президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил в субботу гостелеканал ОНТ.

"Великобритания, США, Китай, Франция, Турция и Беларусь названы в качестве гарантов безопасности в проекте стамбульского договора, о чем стало известно из текста соответствующего документа", - говорится в сообщении.

Ранее Путин на встрече с африканской делегацией впервые представил парафированный украинской делегацией договор по итогам переговоров в Стамбуле в прошлом году. Как подчеркнул российский лидер, украинская сторона не соблюдала положения этого документа.

Белоруссия Россия Украина
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