Береговая охрана США изъяла 6,5 тонн кокаина стоимостью более $168 млн
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американская береговая охрана изъяла 14 тыс. 153 фунта (примерно 6 тыс. 420 кг) кокаина, стоимость которого превышает $168 млн, сообщил накануне телеканал CNN со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Согласно пресс-релизу, речь идет о девяти разных партиях наркотика, их перехватили в международных водах Атлантического океана и Карибского моря.
Также задержаны 12 подозреваемых в контрабанде, добавили в береговой охране.