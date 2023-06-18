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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Береговая охрана США изъяла 6,5 тонн кокаина стоимостью более $168 млн

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американская береговая охрана изъяла 14 тыс. 153 фунта (примерно 6 тыс. 420 кг) кокаина, стоимость которого превышает $168 млн, сообщил накануне телеканал CNN со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Согласно пресс-релизу, речь идет о девяти разных партиях наркотика, их перехватили в международных водах Атлантического океана и Карибского моря.

Также задержаны 12 подозреваемых в контрабанде, добавили в береговой охране.

США
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