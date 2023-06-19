Узбекистан по двухлетнему контракту будет получать из РФ 2,8 млрд куб. м газа в год

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Узбекистан заключил с "Газпром экспортом" договор о покупке газа сроком на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объём - почти 2,8 млрд кубометров, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

"Договор купли-продажи газа заключен между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Ж.Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" А.Миллером", - сообщается в телеграм-канале Минэнерго.

По данным ведомства, соглашение было сформировано полностью на коммерческих условиях и является одним из мероприятий по частичному удовлетворению ежегодно растущего спроса на природный газ потребителей республики, а также проведению осенне-зимнего сезона без перебоев.

В рамках соглашения ожидается начать с 1 октября поставки газа в объёме 9 млн кубометров в сутки.

"Стоимость природного газа согласована исходя из рыночных цен в регионе, действующих цен в стране, а также планируемых реформ по формированию цен на основе рыночных условий", - уточнили в ведомстве.

По данным Минэнерго, принятой "дорожной картой" предусмотрено строительство новых газоизмерительных станций на территории Узбекистана для поставок газа в реверсном режиме транзитом через Казахстан по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр".

В газотранспортной системе Узбекистана намечены замена трех единиц газоперекачивающего оборудования и капитальный ремонт и восстановительные работы на 11 единицах разного газоперекачивающего оборудования, а также строительство 22 км новых магистральных газопроводов и ремонт 56 км газопроводов, уточняет Минэнерго.

Ранее концерн "Газпром" сообщал, что плановый срок начала экспорта российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана - IV квартал 2023 года. Соответствующий контракт был подписан 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).