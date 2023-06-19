Экономические институты Германии спрогнозировали снижение ее ВВП на 0,2-0,3% в 2023 г.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ВВП Германии по итогам 2023 года покажет незначительное снижение, прогнозируют два ведущих исследовательских института страны.

Институт мировой экономики (IfW) в Киле ожидает сокращения объема экономики на 0,3%, Немецкий институт экономических исследований (DIW) в Берлине – на 0,2%, сообщает Deutsche Welle.

Основной причиной для снижения показателей оба института называют стабильно высокую инфляцию и, как следствие, более низкую покупательную способность населения. Экономисты DIW прогнозируют в текущем году рост потребительских цен на 5,9%, IfW – на 5,8%.

ВВП Германии в январе-марте 2023 года снизился на 0,3% в поквартальном сравнении, в октябре-декабре он уменьшился на 0,5%. Это означает техническую рецессию в крупнейшей экономике Европы.

При этом эксперты полагают, что спад будет недолгим. Ожидается, что повышение заработной платы и постепенное замедление инфляции будут способствовать восстановлению экономики во втором полугодии.

"Менее значительный рост цен, увеличение реальных доходов населения, устойчивый рынок труда и более высокие потребительские расходы, вероятно, станут ключом к восстановлению экономики в течение года", - заявил аналитик DIW Тим Бёнке.

В 2024 году DIW ожидает роста ВВП ФРГ на 1,5%. Более оптимистичные эксперты IfW прогнозируют подъем на 1,8%.

Что касается мировой экономики, экономисты DIW ожидают роста на 3,5% в этом году и на 4,1% в следующем году. "Импульс в первую очередь исходит от стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, в то время как страны с развитой экономикой, особенно в еврозоне, будут отставать", - говорится в сообщении института.