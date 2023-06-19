Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Экономические институты Германии спрогнозировали снижение ее ВВП на 0,2-0,3% в 2023 г.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ВВП Германии по итогам 2023 года покажет незначительное снижение, прогнозируют два ведущих исследовательских института страны.

Институт мировой экономики (IfW) в Киле ожидает сокращения объема экономики на 0,3%, Немецкий институт экономических исследований (DIW) в Берлине – на 0,2%, сообщает Deutsche Welle.

Основной причиной для снижения показателей оба института называют стабильно высокую инфляцию и, как следствие, более низкую покупательную способность населения. Экономисты DIW прогнозируют в текущем году рост потребительских цен на 5,9%, IfW – на 5,8%.

ВВП Германии в январе-марте 2023 года снизился на 0,3% в поквартальном сравнении, в октябре-декабре он уменьшился на 0,5%. Это означает техническую рецессию в крупнейшей экономике Европы.

При этом эксперты полагают, что спад будет недолгим. Ожидается, что повышение заработной платы и постепенное замедление инфляции будут способствовать восстановлению экономики во втором полугодии.

"Менее значительный рост цен, увеличение реальных доходов населения, устойчивый рынок труда и более высокие потребительские расходы, вероятно, станут ключом к восстановлению экономики в течение года", - заявил аналитик DIW Тим Бёнке.

В 2024 году DIW ожидает роста ВВП ФРГ на 1,5%. Более оптимистичные эксперты IfW прогнозируют подъем на 1,8%.

Что касается мировой экономики, экономисты DIW ожидают роста на 3,5% в этом году и на 4,1% в следующем году. "Импульс в первую очередь исходит от стран с развивающейся экономикой, таких как Китай, в то время как страны с развитой экономикой, особенно в еврозоне, будут отставать", - говорится в сообщении института.

Германия IfW DIW
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Белоруссии введут химическую кастрацию для педофилов

Не менее 300 пакистанцев погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Греции

Российские моряки спасли в Средиземном море 68 пассажиров аварийного судна

FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Фондовые индексы США снизились в пятницу, но уверенно выросли по итогам недели

Фондовые индексы США снизились в пятницу, но уверенно выросли по итогам недели

Что произошло за день: воскресенье, 18 июня

Президент Финляндии озабочен развитием отношений России с развивающимися странами

Президент Финляндии озабочен развитием отношений России с развивающимися странами

Боррель заявил генсеку ЛАГ, что ЕС не считает своевременным возвращение Сирии в организацию

Захваченных в банке в Астане заложников освободили

Захваченных в банке в Астане заложников освободили
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });