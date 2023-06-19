В Белоруссии введут химическую кастрацию для педофилов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии по отношению к педофилам будет применяться химическая кастрация, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"По инициативе Генеральной прокуратуры... подготовлены изменения в Уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией; разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в т.ч. применение химической кастрации", - говорится в сообщении.

"Главой государства поддержаны инициативы Генпрокуратуры о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей; установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри; внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи; усиления контроля за ранее судимыми лицами, в т.ч. с использованием электронных браслетов", - добавили в Генпрокуратуре Белоруссии.