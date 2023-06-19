США в среду запустят на орбиту разведывательный спутник NROL-68

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy в среду стартует на орбиту с секретным спутником NROL-68 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты со спутником радиоэлектронной разведки планируется осуществить с 37-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 03:29 по времени Восточного побережья США (в 10:29 по московскому времени).

Сведения о технических данных спутника и его орбите строго засекречены.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.