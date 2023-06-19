Шольц и Столтенберг обсудили защиту инфраструктуры в Северном море

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник обсудили способы защиты важнейших объектов инфраструктуры в Северном море, в том числе и с помощью нового морского центра альянса.

"Мы с генсеком обсудили ситуацию с критически важной инфраструктурой в Северном море" - сказал Шольц на совместной пресс-конференции со Столтенбергом в Берлине.

Генсек НАТО поблагодарил лидера Германии за вклад в создание нового центра безопасности подводной инфраструктуры НАТО. "Это повысит нашу осведомленность о ситуации и усилит наше присутствие в море", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО 19-20 июня находится с визитом в Германии.