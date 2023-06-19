В Казахстане отменили концерт российского певца Лепса
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Компания Makao Luxury Village Resort отменила концерт в Казахстане российского певца Григория Лепса.
"Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", - говорится в сообщении компании в соцсетях.
Концерт Лепса планировалось провести 8 июля в городе Конаев.