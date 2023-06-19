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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Intel построит завод в Германии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американская Intel построит завод по производству микросхем на востоке Германии, сообщает MarketWatch.

Компания получит субсидии от правительства ФРГ на 10 млрд евро ($10,9 млрд). Глава Intel Пэт Гелсингер и германский канцлер Олаф Шольц подпишут соответствующее соглашение в понедельник.

Новые договоренности будут также предусматривать ограничения на стоимость энергии.

Изначально планировалось построить завод в Магдебурге, но из-за экономических проблем проект был отложен. Тогда шла речь о господдержке на 6,8 млн евро.

Недавно также стало известно о намерении Intel построить завод в Израиле и сборочно-испытательный комплекс в Польше с инвестициями в $25 млрд и до $4,6 млрд соответственно.

Intel Германия
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