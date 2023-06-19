Boeing планирует ускорить темпы производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Boeing Co. планирует ускорить темпы производства лайнеров модели 737 MAX "в скором времени", заявил глава подразделения коммерческих самолетов авиастроительного концерна Стэн Дил в ходе открывшегося в понедельник в Ле-Бурже авиационно-космического салона Paris Air Show.

Он отметил, что Boeing продвигается в решении вопроса, связанного с производственными проблемами одного из поставщиков комплектующих, из-за которого компания была вынуждена приостановить поставки части самолетов этой модели в апреле текущего года.

Компания ставит целью увеличить выпуск самолетов 737 MAX до 38 единиц в месяц с нынешних 31 единицы, и, по словам Дила, она добьется этой цели в ближайшем будущем.

К концу текущего года Boeing рассчитывает увеличить производство лайнеров 737 MAX до 42 штук в месяц, сказал Дил в интервью Bloomberg TV. Со временем, компания планирует увеличить темпы производства этих самолетов до 48 единиц в месяц, заявил он.

Как сообщалось, один из поставщиков комплектующих для самолетов Boeing - Spirit AeroSystems Holdings Inc. - уведомил компанию в апреле, что использовал "нестандартный" процесс при установке двух из восьми фитингов в фюзеляже некоторых моделей самолетов 737 MAX.

В связи с этим, Boeing приостановил поставки лайнеров с комплектующими Spirit, отметив наличие вероятности того, что проведенные работы не будут соответствовать спецификациям, установленным авиационными регуляторами.

Акции Boeing подорожали на 15,5% с начала текущего года.