Законодатели США предложили запретить обнародование личных данных военных без их согласия

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Республиканцы в палате представителей США хотят запретить министерству обороны обнародовать персональные сведения о военнослужащих без их согласия, сообщает NBC News.

Законопроект комитета палаты представителей по ассигнованиям предлагает запретить разглашение личной информации о любом действующем или бывшем военнослужащем без его согласия. Если человек умер, согласие должен дать ближайший родственник.

По данным Пентагона, типы информации, которая в настоящее время может быть обнародована, обычно включают полное имя, звание, дату его присвоения, прошлые и настоящие служебные назначения, награды и отличительные знаки, посещение профессиональных военных училищ, статус службы, место регистрации и официальную фотографию.

В действующем постановлении министерства говорится, что эта и другая базовая информация "обычно может быть раскрыта без явно необоснованного вторжения в личную жизнь".

Согласно новому законопроекту, представители общественности, организации и некоторые работодатели должны будут подать запрос о получении данных в соответствии с законом о свободе информации (FOIA). В свою очередь, физическое лицо, информация о котором запрашивается, должен быть уведомлен об этом прежде, чем информация будет обнародована.

Исключения будут сделаны для запросов на получение информации от федерального правительственного учреждения, правоохранительных органов штата и местных органов власти.

Отмечается, что законопроект был разработан после того, как Пентагон обнародовал личную информацию о бывших военных - членах Республиканской партии.

В частности, в этом году военно-воздушные силы США проинформировали членов палаты представителей Дона Бэкона, бригадного генерала ВВС в отставке, и Зака Нанна, бывшего офицера ВВС, о том, что их личные данные были обнародованы без их согласия во время промежуточных избирательных кампаний. Человек, который запросил информацию о политиках, имеет связи с Демократической партией, уточняет телеканал.