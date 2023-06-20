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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Турция второй раз за полгода повысит МРОТ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Турция повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) во второй раз за последние полгода.

С 1 июля МРОТ увеличится на 34% до 11,402 тыс. лир ($483), заявил во вторник министр труда Турции Ведан Исихан в ходе выступления на телевидении.

Такое решение должно увеличить покупательную способность населения Турции, учитывая, что более его трети получают минимальную зарплату. Однако это также будет способствовать очередному ускорению инфляции в стране.

Темпы роста потребительских цен в Турции в мае замедлились до 39,6% в годовом выражении, что является минимумом с декабря 2021 года. В октябре 2022 года инфляция в стране достигала 85,5%.

В последний раз до этого МРОТ в Турции повышался в декабре прошлого года – на 55%. В 2022 году он был увеличен вдвое, сообщала газета Financial Times.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный в мае на очередной срок, обновил свою экономическую команду. Новым главой турецкого ЦБ была назначена Хафизе Гайе Эркан, ранее занимавшая руководящие посты в Goldman Sachs Group Inc., а также в First Republic Bank. Эркан стала первой женщиной, возглавившей Центробанк Турции.

В четверг пройдет первое заседание турецкого ЦБ во главе с Эркан. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что регулятор поднимет базовую ставку до 20% с нынешних 8,5%.

Турция
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