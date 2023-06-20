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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку на 4 п.п. до 6% годовых

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный комитет Национального банка Молдавии (НБМ) снизил базовую ставку с 10% до 6% годовых, говорится в сообщении НБМ.

Нацбанк также отмечает, что на 4 процентных пункта снижены ставки депозитов и кредитов "овернайт" – до 8% и 12% соответственно. Такое решение регулятор объясняет необходимостью сбалансировать экономику за счет оживления сектора кредитования, потребления, что повлияет на совокупный спрос.

Решение о понижении базовой ставки обусловлено тенденцией к снижению годового уровня инфляции.

Нацбанк Молдавии в декабре 2022 года впервые за 2 года снизил базовую ставку с 21,5% до 20%. С ноября 2020 года базовая ставка повышалась 10 раз и выросла с 2,65% до 21,5% на август 2022 года.

Во второй половине 2021 года в Молдавии начался стремительный рост инфляции. В 2022 году страна столкнулась с рекордным за последние 22 года повышением потребительских цен. В октябре годовая инфляция достигла 34,6%, с ноября инфляция начала замедляться.

В мае 2023 года уровень годовой инфляции составил 16,3%. По прогнозам Нацбанка Молдавии, показателя в 5% "плюс-минус" 1,5 процентного пункта инфляция достигнет к четвертому кварталу 2023 года.

Молдавия
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