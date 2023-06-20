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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Пожертвования в США в 2022 г. снизились из-за инфляции и падения рынка акций

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пожертвования на благотворительные цели в США в прошлом году снизились после нескольких лет рекордной щедрости, поскольку высокая инфляция и падение фондового рынка оказали давление на кошельки, пишет The Wall Street Journal.

В 2022 году объем направленных на благотворительность средств уменьшился на 3,4% в текущих ценах и составил $499,33 млрд, сообщается в ежегодном отчете организации Giving USA. Показатель с поправкой на инфляцию упал на 10,5%.

В 2021 году пожертвования достигали рекордных $516,65 млрд.

Сокращение в прошлом году "является редким явлением, общий объем пожертвований в текущих ценах сокращался всего три раза за последние 40 лет: в 1987 году, 2008 году и 2009 году", отмечается в отчете организации.

Предыдущие сокращения благотворительных пожертвований также происходили в годы крахов фондового рынка. Колебания объема пожертвований в США, как правило, соответствуют изменению индекса S&P 500 по итогам года. Исследование показало, что между ними существует статистически значимая корреляция.

"Поскольку стоимость фондового рынка является показателем финансовой и экономической безопасности, домохозяйства и корпорации с большей вероятностью будут отдавать деньги, когда фондовый рынок растет", - говорится в сообщении Giving USA.

Однако вдобавок к прошлогоднему падению рынка акций в 2022 году домохозяйства боролись с растущими ценами на все - от яиц до химчистки и детских садов, отмечает WSJ. Из-за инфляционного давления доля располагаемого дохода, которую домохозяйства жертвовали на благотворительность, сократилась до 1,7%.

В среднем за последние 40 лет домохозяйства направляли примерно 2% располагаемых доходов на благотворительность. В 2005 году этот показатель достигал пика в 2,4%, по данным Giving USA.

Пожертвования от частных лиц являются крупнейшим источником благотворительности в США: в прошлом году на их долю пришлось 64% от общего объема перечислений. Доля корпоративных средств составила 6%, фондов - 21%, пожертвования по завещанию составили 9%.

Giving USA публикует отчеты о благотворительности с 1956 года.

США
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