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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

США выделили почти $172 млн на гумпомощь Судану и соседним странам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о выделении США гуманитарной помощи охваченному боестолкновениями Судану и соседним странам на сумму около $172 млн.

"США объявили о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму почти $172 млн для народа Судана и соседних стран, испытывающих последствия продолжающегося гуманитарного кризиса", - говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте госдепартамента.

Отмечается, что США таким образом в текущем финансовом году предоставили в общей сложности более $550 млн Судану и соседним странам, включая Чад, Египет, Эфиопию, Южный Судан и ЦАР для помощи беженцам, внутренне перемещенным лицам и людям, пострадавшим от конфликта.

По оценкам ООН, для помощи нуждающимся в Судане в 2023 году необходимо около $2,57 млрд, и еще порядка $470 млн - для поддержки беженцев в регионе.

Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и силами быстрого реагирования.

США госдеп Судан
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