"Попрошайническим визитом провокатора" назвали в Пхеньяне поездку Блинкена в Китай

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея назвала последний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР "позорным и попрошайническим".

"Нынешний визит госсекретаря США нельзя оценить иначе, как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики нажима против Китая", - говорится в статье аналитика по международным делам Чон Ен Хака, опубликованной ЦТАК в среду.

По его мнению, Блинкен прилетел в Китай, чтобы "умолять о смягчении" ухудшившихся отношений между двумя странами.

Автор отмечает, что американская политика давления на Китай нанесла "смертельный удар по экономике США", а конфронтация между Китаем и Соединенными Штатами может "превратиться в военный конфликт и повлечь за собой необратимые бедствия".

Автор статьи подчеркнул, что Вашингтон, спровоцировавший трудности в отношениях с Пекином, должен начать уважать основные интересы Китая, и "тогда исчезнут поводы для ухудшения китайско-американских отношений".

В понедельник Блинкен провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином и главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.