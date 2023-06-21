Запуск разведывательного спутника США NROL-68 перенесли из-за технических проблем

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником NROL-68 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, планировавшийся в среду, перенесен на сутки из-за технических проблем на стартовом комплексе, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

"Запуск откладывается из-за проблемы с пневматическим клапаном наземных систем", - говорится в сообщении

Теперь запуск ракеты со спутником оптико-электронной разведки планируется осуществить в четверг в 03:25 по времени Восточного побережья США (в 10:25 по московскому) с 37-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Сведения о технических данных спутника и его орбите строго засекречены.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.