Мировой выпуск стали в мае упал на 5,1%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в мае 2023 года сократилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 161,6 млн тонн, сообщила организация.

В январе-мае выпуск металла сократился на 1,2% до 786 млн тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 8,8% в годовом выражении до 6,8 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):