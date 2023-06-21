Мировой выпуск стали в мае упал на 5,1%
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в мае 2023 года сократилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 161,6 млн тонн, сообщила организация.
В январе-мае выпуск металла сократился на 1,2% до 786 млн тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 8,8% в годовом выражении до 6,8 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|май 2023г.
|Динамика к маю 2022г.
|Январь-май 2023г.
|Динамика к январю-маю 2022г.
|Всего (63 страны)
|161,6
|-5,1 %
|786,0
|-1,2 %
|Страны ЕС (27), всего
|11,6
|-11,2 %
|56,0
|-10,4 %
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,9
|11,5 %
|36,9
|-3,8 %
|Россия
|6,8*
|8,8 %
|32,1
|1,9 %
|Китай
|90,1
|-7,3 %
|444,6
|1,6 %
|Индия
|11,2
|4,1 %
|56,4
|5,7 %
|Япония
|7,6
|-5,2 %
|36,5
|-5,3 %
|США
|6,9
|-2,3 %
|33,1
|-3,4 %
|Южная Корея
|5,8
|-0,1 %
|28,1
|-0,4 %
|Германия
|3,2
|0,2 %
|15,6
|-4,7 %
|Турция
|2,9
|-10,4 %
|13,0
|-19,1 %
|Бразилия
|2,8
|-5,5 %
|13,4
|-8,1 %
|Иран
|3,3
|8,8 %
|13,0
|-19,1 %