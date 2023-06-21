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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Мировой выпуск стали в мае упал на 5,1%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в мае 2023 года сократилось на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 161,6 млн тонн, сообщила организация.

В январе-мае выпуск металла сократился на 1,2% до 786 млн тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 8,8% в годовом выражении до 6,8 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

май 2023г. Динамика к маю 2022г. Январь-май 2023г. Динамика к январю-маю 2022г.
Всего (63 страны) 161,6 -5,1 % 786,0 -1,2 %
Страны ЕС (27), всего 11,6 -11,2 % 56,0 -10,4 %
Россия, страны СНГ, Украина 7,9 11,5 % 36,9 -3,8 %
Россия 6,8* 8,8 % 32,1 1,9 %
Китай 90,1 -7,3 % 444,6 1,6 %
Индия 11,2 4,1 % 56,4 5,7 %
Япония 7,6 -5,2 % 36,5 -5,3 %
США 6,9 -2,3 % 33,1 -3,4 %
Южная Корея 5,8 -0,1 % 28,1 -0,4 %
Германия 3,2 0,2 % 15,6 -4,7 %
Турция 2,9 -10,4 % 13,0 -19,1 %
Бразилия 2,8 -5,5 % 13,4 -8,1 %
Иран 3,3 8,8 % 13,0 -19,1 %
World Steel Association
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