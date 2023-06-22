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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

США в четверг предпримут повторную попытку запуска разведывательного спутника NROL-68

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с секретным спутником NROL-68 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, отмененный накануне из-за технических проблем на стартовом комплексе, планируется осуществить в четверг, сообщает компания United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты со спутником оптико-электронной разведки предполагается в 03:25 по времени Восточного побережья США (в 10:25 по Москве) с 37-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Сведения о технических данных спутника, его орбите строго засекречены.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

США Флорида
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