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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

SpaceX в четверг запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг стартует на орбиту с очередной партией из 47 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 12:19 по Тихоокеанскому времени США (10:19 по Москве).

Это будет 90-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 21-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 4,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в четвертый раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.

Falcon 9 SpaceX
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