Более 30 человек погибли в Китае из-за взрыва газового баллона в ресторане

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Взрыв газового баллона в одном из ресторанов города Инчуань в Нинся-Хуэйском автономном регионе на северо-западе Китая привел в четверг к гибели 31 человека, сообщает в четверг Sky News.

Еще семь человек получили травмы.

По данным телеканала, в ресторане в момент взрыва находилось большое количество людей, которые собрались там в преддверии традиционного китайского Праздника драконьих лодок.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к незамедлительному расследованию трагического происшествия и наказанию виновных. Он также поручил, чтобы по всему Китаю были проведены проверки обеспечения безопасности на рабочих местах.

Позднее китайские СМИ сообщили, что после взрыва в ресторане в Инчуане были задержаны девять человек.