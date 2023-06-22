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Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд

Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд
Инвестор Уоррен Баффет
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Известный американский инвестор Уоррен Баффет передал акции основанной им инвесткомпании Berkshire Hathaway Inc. на сумму $4,6 млрд пяти благотворительным фондам.

Как сообщает Market Watch, Баффет пожертвовал акции на сумму $3,6 млрд фонду Билла и Мелинды Гейтс, а еще в общей сложности $1 млрд благотворительным организациям своих троих детей.

Баффет ежегодно делает отчисления на благотворительность примерно в это время. В 2006 году миллиардер пообещал пожертвовать 85% принадлежащих ему акций Berkshire Hathaway в пользу Gates Foundation.

Традиционно миллиардер конвертирует принадлежащие ему акции Berkshire класса "A" в бумаги класса "B", чтобы сделать пожертвования. В этот раз он передал организациям 13,7 млн акций класса "B".

В настоящее время Баффет владеет 218 287 акций Berkshire класса "A" общей стоимостью $112 млрд.

Berkshire Уоррен Баффет Berkshire Hathaway
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