Ракета Delta IV стартовала с американским разведспутником NROL-68

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy в четверг стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-68 Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты со спутником оптико-электронной разведки был осуществлен в 05:18 по времени Восточного побережья США (в 12:18 по Москве) с 37-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Сведения о технических данных спутника, его орбите строго засекречены.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.