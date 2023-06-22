Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Ракета Delta IV стартовала с американским разведспутником NROL-68

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy в четверг стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-68 Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Запуск ракеты со спутником оптико-электронной разведки был осуществлен в 05:18 по времени Восточного побережья США (в 12:18 по Москве) с 37-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Сведения о технических данных спутника, его орбите строго засекречены.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

США United Launch Alliance
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд

Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд

Эстонские газеты вышли с собственными некрологами в связи с повышением налога на СМИ

Что случилось этой ночью: четверг, 22 июня

Спикер палаты представителей США советует не спешить с голосованием по импичменту Байдена

Спикер палаты представителей США советует не спешить с голосованием по импичменту Байдена

Министр обороны Великобритании заявил о желании США оставить Столтенберга генсеком НАТО

Министр обороны Великобритании заявил о желании США оставить Столтенберга генсеком НАТО

Космонавты выйдут в открытый космос для установки на МКС средства связи нового поколения

Космонавты выйдут в открытый космос для установки на МКС средства связи нового поколения

Береговая охрана США все еще считает возможным найти выживших в пропавшем в Атлантике аппарате

Береговая охрана США все еще считает возможным найти выживших в пропавшем в Атлантике аппарате

Столтенберг отметил, что НАТО будет участвовать в защите климата

Что произошло за день: среда, 21 июня

В центре Парижа после взрыва загорелся многоэтажный дом

В центре Парижа после взрыва загорелся многоэтажный дом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });