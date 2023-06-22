Минск хочет открыть белорусские производства в РФ на мощностях, с которых ушли страны Запада

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия намерена организовать свои производства на мощностях ушедших из России западных компаний, сообщил премьер-министр Роман Головченко.

"Мы, наверное, чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли недружественные страны, потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями. Вместе с послом в России мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России... Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов, оборудования из Беларуси", - сказал премьер в четверг на совещании у президента в Минске. Его слова приводит агентство БелТА.