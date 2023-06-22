Заявки на пособие по безработице в США остались на максимуме с октября 2021 года

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе не изменилось и составило 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это максимальный уровень с октября 2021 года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 264 тыс., а не 262 тыс., как сообщалось прежде.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 259 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Респонденты Trading Economics прогнозировали 260 тыс.