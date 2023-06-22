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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Игорь Кизим уволен с должности посла Украины в Белоруссии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Игорь Кизим уволен с должности посла Украины в Белоруссии, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на указ украинского президента, опубликованный на его сайте.

Причины увольнения не указаны. Также указ не содержит информации о назначении какого-либо другого лица на эту должность.

Кизим занимал должность посла Украины в Белоруссии с 20 февраля 2017 года. В апреле 2023 года власти Украины вызвали его для консультаций из-за встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Белоруссия Украина Игорь Кизим
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