Игорь Кизим уволен с должности посла Украины в Белоруссии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Игорь Кизим уволен с должности посла Украины в Белоруссии, сообщают белорусские СМИ со ссылкой на указ украинского президента, опубликованный на его сайте.

Причины увольнения не указаны. Также указ не содержит информации о назначении какого-либо другого лица на эту должность.

Кизим занимал должность посла Украины в Белоруссии с 20 февраля 2017 года. В апреле 2023 года власти Украины вызвали его для консультаций из-за встречи белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.