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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Нефть Brent подешевела до $73,42 за баррель

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу и завершают неделю снижением на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк – на 25 б.п.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ может поднять ставку еще дважды в этом году.

"Мировые центробанки продолжают добиваться замедления инфляции, даже если принимаемые ими для этого меры толкают экономику к рецессии, и нефтяной рынок реагирует соответствующим образом", - отмечает аналитик CMC Markets U.K. Майкл Хьюсон.

"Более резкое, чем ожидалось, повышение ставок Банком Англии и норвежским ЦБ, а также "ястребиные" сигналы от Федрезерва, отрицательно сказываются на ожиданиях трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть", - приводит слова Хьюсона Market Watch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в пятницу составляет $73,42 за баррель, что на $0,72 (0,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $2,98 (3,9%) до $74,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,73 (1,05%), до $68,78 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $3,02 (4,2%), до $69,51 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в четверг, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей – до 463,29 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тыс.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 479 тыс. баррелей, дистиллятов - на 434 тыс. баррелей.

Brent нефть
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