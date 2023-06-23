Розничные продажи в Великобритании в мае неожиданно выросли на 0,3%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,2%, указывает Trading Economics.

В апреле, согласно уточненным данным, объем продаж увеличился на 0,5%, как и было объявлено ранее.

Продажи продуктов питания в мае сократились на 0,5%, реализация в непродуктовых магазинах – на 0,2%.

Между тем объемы реализации автомобильного топлива повысились на 1,7%, онлайн-продажи – на 2,7%.

В целом розничные продажи в мае относительно того же месяца прошлого года опустились на 2,1%.

Продажи без учета автомобильного топлива выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и сократились на 1,7% в годовом выражении.

Общий объем розничных продаж в Британии в марте-мае повысился на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев.