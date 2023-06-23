ЕС усиливает запрет на транзит товаров через РФ и на заход танкеров в порты Евросоюза

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ЕС расширяет ограничения на транзит по территории России ряда товаров и технологий, которые могут использоваться в оборонном секторе, следует из заявления, опубликованного в пятницу Советом ЕС.

"Для того, чтобы минимизировать риск обхода санкций, сегодняшним решением запрещается транзит через территорию России большего количества товаров и технологий, которые могли бы оказать содействие военно-технологическому развитию сектора обороны и безопасности. Речь идет о товарах и технологиях, используемых в авиакосмической промышленности, авиатоплива и топливных добавок, которые ЕС поставляет в третьи страны", - говорится в документе.

"Кроме того, Совет ЕС постановил запретить допуск в порты стран ЕС судов, вовлеченных в практику перевалки грузов ship-to-ship, в случае, если соответствующие власти имеют основания полагать, что эти суда имеют отношение к нарушению запрета на импорт в ЕС доставляемой морским путем российской нефти и нефтепродуктов", - отмечается в тексте.