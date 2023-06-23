Совет ЕС продлил запрет вещания пяти российских СМИ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Утвержденный Советом ЕС в пятницу 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ продлевает приостановку действия лицензий на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, "Царьграда" и "Катехона".

Как сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе, это сделано "в целях противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по манипулированию средствами массовой информации и искажению фактов".

По мнению ЕС, данные СМИ используются для "непрерывных и согласованных пропагандистских акций, направленных против гражданского общества в ЕС и соседних странах".

В документе отмечается, что в соответствии с хартией основных прав эти меры не помешают подсанкционным СМИ и их сотрудникам осуществлять иную деятельность в ЕС, кроме вещания, например организацию интервью.