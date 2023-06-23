Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Совет ЕС продлил запрет вещания пяти российских СМИ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Утвержденный Советом ЕС в пятницу 11-й пакет санкций Евросоюза в отношении РФ продлевает приостановку действия лицензий на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, "Царьграда" и "Катехона".

Как сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе, это сделано "в целях противодействия систематической международной кампании Российской Федерации по манипулированию средствами массовой информации и искажению фактов".

По мнению ЕС, данные СМИ используются для "непрерывных и согласованных пропагандистских акций, направленных против гражданского общества в ЕС и соседних странах".

В документе отмечается, что в соответствии с хартией основных прав эти меры не помешают подсанкционным СМИ и их сотрудникам осуществлять иную деятельность в ЕС, кроме вещания, например организацию интервью.

ЕС РФ Царьград RT Balkan Oriental Review Катехон New Eastern Outlook
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евросоюз запрещает импорт продукции из российской стали

Евросоюз запрещает импорт продукции из российской стали

ЕС запретил поставки в Россию электрокаров, гибридов и некоторых авто с ДВС

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

Евросоюз запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу

ЕС ослабит экспортные запреты в отношении России для техобслуживания нефтепровода КТК

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России

Нефть Brent подешевела до $73,42 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 23 июня

В Лондоне возмутились тем, что Байден блокирует кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО

В Лондоне возмутились тем, что Байден блокирует кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО

Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков батискафа "Титан"

Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков батискафа "Титан"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });