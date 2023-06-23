Акции триптиха Фрэнсиса Бэкона стоимостью $55 млн будут размещены на бирже Artex

Фото: Philip Toscano/PA Images via Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Работа британского художника Фрэнсиса Бэкона "Три этюда к портрету Джорджа Дайера" станет первым предметом искусства, акции которого будут размещены на бирже Artex, созданной в начале текущего года специально для этих целей.

Таким образом, простые инвесторы впервые получат возможность приобрести долю в известном произведении искусства, а затем при желании продать его акции, пишет газета The Wall Street Journal.

Акции будут размещаться по цене около $100 за бумагу из расчета общей стоимости работы Бэкона в $55 млн.

Триптих "Три этюда к портрету Джорджа Дайера" был написан Бэконом в 1963 году. Он входит в уникальную серию пяти портретов Дайера, созданных британским художником в 1963-1969 году. В мае 2017 года работа была продана на аукционе почти за $52 млн, говорится в сообщении Artex.

Заявки от инвесторов будут приниматься до 19 июля, а торги акциями произведения Бэкона на бирже Artex планируется начать 21 июля.

После размещения акций триптих будет экспонироваться в музее.

Artex планирует вывести на фондовый рынок произведения искусства на общую сумму $1 млрд в следующие несколько месяцев. В компании рассчитывают привлечь частных коллекционеров, желающих продать картины, избежав при этом уплаты крупных комиссионных, которые могут достигать 20% в аукционных домах Sotheby's и Christie's.

Биржа, зарегистрированная Artex в Лихтенштейне в январе 2023 года, будет брать 3% от суммы размещения плюс небольшие комиссионные от сделок покупки-продажи акций.

Artex является лишь одной из ряда компаний, пытающихся демократизировать искусство, отмечает WSJ. В качестве другого примера газета приводит компанию aShareX, которая готовится предоставить инвесторам возможность объединять усилия при участии в аукционах по продаже дорогостоящих предметов искусства и обходить таким образом состоятельных частных инвесторов в ставках.

Как отмечает WSJ, работы известных художников, написанные после 1945 года, дорожали в среднем на 12,6% в 1995-2022 годах.