США надеются, что Индия будет покупать нефть РФ по цене ниже введенного Западом "потолка"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Индия самостоятельно принимает решения относительно покупки нефти у РФ, однако в США рассчитывают, что Дели при этом будет покупать этот энергоресурс по цене ниже согласованного Вашингтоном и его союзниками "потолка", заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы надеемся, что мы продолжим наблюдать, как они покупают российскую нефть по цене ниже "ценового потолка", - заявил Кирби во время пресс-брифинга в Белом доме.

При этом он отметил, что Индия должна "самостоятельно делать выбор", когда речь идет о покупке нефти.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел "потолок" цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки нефти РФ в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.