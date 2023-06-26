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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонные переговоры

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в воскресенье провел телефонный разговор с иранским коллегой Гусейном Амиром Абдуллахианом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном.

"Отмечена важность переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами и официальными лицами двух стран по ряду направлений двусторонних и региональных отношений, включая экономические и транспортные проекты", - отмечается в информации.

При этом была подчеркнута важность продолжения переговоров по вопросам, требующим решения в двусторонней повестке дня, и их разрешения.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по ряду многосторонних и региональных вопросов.

Азербайджан Иран
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