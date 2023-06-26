Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Цена нефти Brent поднялась выше $74 за баррель

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Ситуация в России вызвала непродолжительный скачок котировок на 1,3% из-за обеспокоенности инвесторов относительно того, может ли это негативно повлиять на мировые поставки. Однако затем темпы роста стали более умеренными, сообщает CNN.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по Москве составляет $74,04 за баррель, что на $0,19 (0,3%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на $0,29 (0,4%) – до $73,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на $0,12 (0,2%) и достигли $69,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии они опустились на $0,35 (0,5%) – до $69,16 за баррель.

В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI – на 3,9%.

нефть Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 июня

Австралия предоставит очередной пакет помощи Украине почти на $74 млн

Австралия предоставит очередной пакет помощи Украине почти на $74 млн

Гутерриш призвал все вовлеченные стороны избегать напряженности в России

Гутерриш призвал все вовлеченные стороны избегать напряженности в России

Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

Эрдоган и Столтенберг обсудили события в РФ и вопрос членства Швеции в НАТО

МИД РФ сообщил о поддержке КНР усилий руководства России по стабилизации ситуации в стране

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 июня

В Греции стартовали парламентские выборы

В Греции стартовали парламентские выборы

Глава Пентагона обсудил с коллегами по НАТО ситуацию в РФ

Глава Пентагона обсудил с коллегами по НАТО ситуацию в РФ

Два человека ранены в результате стрельбы в Бердянске

Пресс-служба Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение об остановке движения "Вагнера"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });