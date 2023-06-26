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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЕС усилит кибербезопасность своих учреждений

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Шведское председательство Совета ЕС и Европарламент достигли в понедельник предварительного соглашения о регламенте по обеспечению "высокого общего уровня кибербезопасности в институтах, органах, офисах и агентствах ЕС".

"Цифровая трансформация может быть успешной только в том случае, если мы сможем обеспечить безопасное и устойчивое государственное управление в этом процессе. Новые правила помогут субъектам ЕС предотвращать и противостоять кибератакам, которые в последние несколько лет участились", - приводятся в опубликованном в Брюсселе коммюнике слова министра по делам ЕС председательствующей в Совете ЕС Швеции Джессики Росвалль.

Эти меры были предложены Еврокомиссией в марте 2022 года на фоне значительного всплеска числа изощренных кибератак, затрагивающих государственное управление ЕС.

Как ожидают в Евросоюзе, новый регламент создаст общую основу для всех организаций ЕС в области кибербезопасности и улучшит их устойчивость и возможности реагирования на инциденты.

Новые правила потребуют создания систем управления, оценки рисков и контроля в области кибербезопасности, отмечается в документе Совета ЕС.

После технической доработки законопроект будет представлен на официальное утверждение Совету ЕС и Европарламенту.

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