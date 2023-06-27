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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Первая партия американских танков Abrams поступит в Польшу в ближайшее время

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Судно с первой партией американских танков Abrams прибудет в Польшу во вторник, сообщил в эфире Польского телевидения глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

"Первые 14 танков Abrams прибудут в Польшу во вторник - это одна рота. До конца года мы получим еще 28 самых современных танков из США, и таким образом укомплектуем один батальон", - сказал Блащак, отметив, что в 2024 году в Польшу поступят еще 42 танка.

По данным Польского телевидения, также достигнуто соглашение об учреждении на базе военного завода в Познани регионального центра по обслуживанию танков Abrams.

Польша США Abrams
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