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Трейдинговая платформа Robinhood сократит 7% персонала

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американская Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, сократит 7% штата сотрудников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании.

Это уже третий раунд сокращения рабочих мест, объявленный компанией чуть более чем за год. В этот раз он коснется примерно 150 человек.

Robinhood сталкивается со снижением клиентской активности и вынуждена соответственно корректировать штат сотрудников.

Компания проводит сокращения, чтобы "приспособиться к новым объемам и лучше распределить структуры команд", заявил главный финансовый директор Robinhood Джейсон Варвик.

В прошлом году компания уволила более 1 тыс. человек в рамках двух раундов сокращений. По данным на конец 2022 года штат ее сотрудников насчитывал 2,3 тыс. человек.

По состоянию на май 2023 года число активных пользователей Robinhood составляло менее 11 млн, тогда как в 2021 году их количество достигало 21 млн. Выручка компании, собранная от проводимых на ее платформе транзакций, в первом квартале уменьшилась на 5% и была более чем вдвое ниже показателя того же периода 2021 года, отмечает WSJ.

Акции Robinhood подорожали на 18,3% с начала текущего года.

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