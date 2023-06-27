Бывший король Бельгии Альберт II попал в больницу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывшего короля Бельгии Альберта II госпитализировали, сообщают во вторник бельгийские СМИ со ссылкой на королевский дворец.

По словам представителя дворца, в настоящее время врачи проводят обследования 89-летнего бывшего монарха.

По информации ряда СМИ, Альберт II почувствовал недомогание утром во вторник, после чего врачи приняли решение о госпитализации.

У него ранее уже возникали проблемы со здоровьем. В частности, в мае 2018 года ему проводили операцию на сердце.

В 2013 году Альберт II объявил о своем решении отречься от престола. Наследником трона стал его сын принц Филипп.