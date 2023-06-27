Минск признал экстремистскими телеграм-каналы "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона "Свобода России"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии признаны экстремистскими телеграм-каналы "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона "Свобода России" (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

"Установлено, что на указанных каналах размещались призывы к вступлению в преступные формирования, преследующие своей целью подготовку к захвату власти, несанкционированным митингам, массовым беспорядкам, хулиганским действиям, террористическим актам, оказанию сопротивления власти в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Доступ к таким ресурсам мог получить без препятствий и ограничений любой гражданин, использующий сеть интернет и мессенджер Telegram. Администрация Telegram-сообществ мер к исключению размещения на них сообщений экстремистской направленности не принимала", - подчеркивают в Генпрокуратуре.

"На основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" прокуратура Заводского района г. Минска обратилась в суд с заявлениями о признании данной информационной продукции экстремистскими материалами. Решениями суда Заводского района г.Минска заявления прокурора удовлетворены в полном объеме и допущено их немедленное исполнение", - говорится в сообщении.

Копии решений суда направлены в министерство информации Белоруссии для включения указанных ресурсов в Республиканский список экстремистских материалов и их блокировки как способствующих распространению экстремистских материалов на территории республики.

В марте этого года сообщалось, что в России основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.